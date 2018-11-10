10 Kasım 2018, 10:40
»»

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Keşke Yunan Galip Gelseydi" Diyen Mısırlıoğlu'nu 10 Kasım'da Ziyaret Etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir Mısıroğlu'na 10 Kasım'da geçmiş olsun ziyaretinde bulunması sosyal medyada tepki çekti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,"Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir Mısıroğlu'na geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ayağından operasyon geçiren Mısırlıoğlu'na, Erbaş'ın ziyareti sosyal medyada tepki çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Kadir Mısıroğlu, ayağından bir operasyon geçirmiş, tedavisinin ardından taburcu olmuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Keşke Yunan galip gelseydi" diyen Kadir Mısıroğlu'na 10 Kasım'da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Erbaş'ın ziyareti sosyal medyada tepki topladı.

Ziyaretten kareler;

KonyaKonya'da Atatürk'ü Anma Töreni Gecikince Vali Toprak, Hemen Talimatı Verdi: Hepsini Görevden Alın

10 Kasım10 Kasım'da Ayağa Kalkmayan Ahmet Hakan: Artık Artistlik Yapmayıp 'Şak' Diye Ayağa Kalkıyorum

AtatürkAtatürk'ün Özel Görüntülerin Yer Aldığı TSK'nın 10 Kasım Klibi, Sosyal Medyaya Büyük İlgi Gördü

AtatürkAtatürk'ü Anan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi En Güçlü Devlet Yapmakta Kararlıyız

Ali Erbaş,Kadir Mısıroğlu,Diyanet İşleri Başkanlığı
10 Kasım 2018 Cumartesi 10:40