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Keskin: "Çanakkale'de destan yazan o ruhu yaşamak zorundayız"

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, "Çanakkale'de destan yazan o ruhu, o milli anlayışı ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanan bilinci korumak, yaşatmak ve yarınlara taşımak zorundayız." Dedi.

17.03.2020 16:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:44
Keskin:

Keskin 'in Çanakkale Zaferinin 105. Yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajı şu şekilde;

"Tek yürek olarak, ülkesini canını hiçe sayarak koruyan Türk halkı, Çanakkale'de dünyaya, bağımsızlığı ve yurdunun bir karış toprağı sözkonusu olduğunda karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını vermiştir.Bugünde aynı mesaj 15 Temmuz hain darbe girişiminde hainlere karşı verilmiştir. Bugün yine aynı mesajı ülkemizin sınırlarında kurulmak istenen terör devletlerine karşı Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve son olarak da Bahar Kalkanı Harekatı ile bütün dünyaya veriyoruz. O Çanakkale Ruhu bugün de dimdik ayaktadır.

Bugün bize düşen;Çanakkale'de Anadolu'nun ve gönül coğrafyamızın her köşesinden gelerek, birlikte canlarını feda eden ve yan yana yatan aziz şehitlerimizin bırakmış olduğu bu mirasa millet ve ülke olarak birlik ve beraberlik içinde daha çok sahip çıkmaktır. Millet olarak; vatan topraklarının ve bağımsızlığın korunması için nasıl bir savaşın, nasıl mücadelelerin verildiğini asla unutmamalıyız.

Çanakkale'de destan yazan o ruhu, o milli anlayışı ve Kurtuluş Savaşı'nı kazanan bilinci korumak, yaşatmak ve yarınlara taşımak zorundayız.

Esnaf ve sanatkar camiası olarak; Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve gönül borcuyla anıyoruz, ruhları şad olsun. "

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Çanakkale, Keskin, Güncel

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