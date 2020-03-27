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Keskin'de ihtiyaç sahipleri vatandaşlara 51 bin liralık yardım

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 265 adet gıda kolisi, 25 kişiye acil nakit yardımın yanı sıra maske ve dezenfektan malzemeleri temin edilerek toplamda 51 bin 341 liralık yardım yapıldığı belirtildi.

27.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:53
Keskin'de ihtiyaç sahipleri vatandaşlara 51 bin liralık yardım
Kırıkkale 'nin Keskin ilçesinde, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlara 265 adet gıda kolisi, 25 kişiye acil nakit yardımın yanı sıra maske ve dezenfektan malzemeleri temin edilerek toplamda 51 bin 341 liralık yardım yapıldığı belirtildi.

Keskin Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandığı bildirildi. Açıklamada, "İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 265 adet gıda kolisi, 25 kişiye acil nakit yardım, maske ve dezenfektan malzemeleri temin edilerek 51 bin 341 liralık yardım yapılmıştır. Sokağa çıkma yasağı ilanında bugüne kadar Vefa Sosyal Destek Grubu ilçenin en uzak yerlerinden gelen yardım taleplerine dahi giderek onların ihtiyaçlarını giderdi. Toplamda 640 vatandaşımızın market alışverişi, maaş çekimi, ilaç alımı ve diğer ihtiyaçları giderildi" ifadelerine yer verildi.

Alınan tedbirlere hep birlikte uyulduğu takdirde zor günlerin geçeceğini kaydeden İlçe Kaymakamı Tekin Erdemir de, vatandaşların çok acil olmadığı sürece dışarı çıkmamalarını gerektiğini söyledi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Keskin, Güncel

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