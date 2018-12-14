Keskin'de İzdes Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Keskin
ilçesinde İçişleri Bakanlığınca merkez ile taşra teşkilatları arasındaki bağları güçlendirmek ve koordinasyonu arttırmak, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması hedefiyle uygulanan İzleme Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) tanıtıldı. Kaymakamlık
Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Vali Yardımcısı Emin Alıcı başkanlığındaki heyet, Kaymakam Muammer Köken
ve birim müdürlerini İZDES hakkında bilgi verdi.
Toplantıda, kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliğin arttırılmasına yönelik önerilerde bulunulması ve gerekli tedbirlerin alınması, hizmet standartlarının geliştirilmesinin sağlanarak hizmetlerde kalitenin arttırılması ve koordinasyon kanallarının etkinleştirilmesi konuları da ele alındı.
İZDES heyeti, kurumların istekleri, personel ve teçhizat eksiklikleri, görüş ve önerileri de rapor ederek, kurumların çalışma ortamlarını, personel durumu ve diğer hususlar hakkında da incelemelerde bulundu.
Keskin
14 Aralık 2018 Cuma 11:40