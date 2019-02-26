Keskin'de "Seçim Güvenliği Toplantısı" Yapıldı

Kırıkkale
'nin Keskin
ilçesinde "Seçim Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi. Kaymakamlık
binasında Kaymakam Muammer Köken
başkanlığında düzenlenen toplantıya, partilerin ilçe temsilcileri ve diğer yetkililer katıldı.
Köken, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ilçe ve köylerde kardeşçe, huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.
Seçmenin sandığa güvenli şekilde giderek hür iradesi ile oyunu kullanması için seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrası alınacak tedbirleri görüştüklerini belirten Köken, "Jandarma
ve emniyet birimleri seçim sürecince gerekli önlemleri alacak. Yaklaşan seçim dolayısıyla ilçemizdeki huzurun bozulmaması için hep birlikte gayret gösterelim. Seçimler demokrasinin bir gereğidir. Afiş asılmaması, semt kirliliği konusunda gösterilen ilgiden dolayı ilçe başkanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
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Kaynak: AA