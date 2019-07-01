01.07.2019 12:09
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Keskin'de veda yemeği

Keskin

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde tayini çıkan adliye ve askeri personele veda yemeği verildi.

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale 'nin Keskin ilçesinde tayini çıkan adliye ve askeri personele veda yemeği verildi.
Keskin Kaymakam Vekili Osman Akbaş , bir lokantada düzenlenen programda, ilçede uyum içinde çalıştıklarını, kurumlar arasında iyi bir diyalog olduğunu söyledi.
Tayini çıkan personele yeni görev yerlerinde başarı dileyen Akbaş, "Arkadaşlarımızın gitmelerine üzüldük ama devletin kuralı bu. Bu arkadaşlarımız gidecek, yerine yenileri gelecek. Onlarla da birlikte çalışacağız. Arkadaşlarımız da gittikleri yerlerde güzel çalışmalar yapacak. Hepsine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Görev yerlerinde başarılar diliyorum. Her zaman Keskin 'de bir kapınız var." diye konuştu.
Akbaş, tayini çıkan Cumhuriyet Savcısı Orkun Kaplan, hakim Memduh Çağatay Atila ve Jandarma Üsteğmen Ömer Aksoy 'a plaket taktim etti.
Kaynak: AA
osman akbaş , kırıkkale , keskin , Güncel

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