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Keskin'den kısa kısa

Keskin ilçesinde Mehmet Arifoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, İlköğretim Haftası dolayısıyla Kaymakam Tekin Erdemir'i ziyaret etti.

19.09.2019 13:00Keskin'den kısa kısa
Keskin ilçesinde Mehmet Arifoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, İlköğretim Haftası dolayısıyla Kaymakam Tekin Erdemir'i ziyaret etti.
Öğrencilerle yakından ilgilenen ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdemir, yeni eğitim ve öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için başarılı geçmesi temennisinde bulundu.
Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Erdemir, derslerinde başarılar diledi.
Ziyarette, İlçe Milli Eğitim Hasan Kökrek de hazır bulundu.
Keskin'de aşure etkinliği düzenlendi
Keskin Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Dede Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Erdemir ve Yıldırım, burada vatandaşlara aşure ikram etti.

Erdemir Demir Çelik A.Ş., Keskin, Güncel

Kaynak: AA

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