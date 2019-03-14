Keskin'den Yeni Malatyaspor'a Ziyaret

Yeni Malatyaspor'un Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenmanını beraberindeki Oda başkanları ile birlikte ziyaret eden MESOB Başkanı Şevket Keskin, teknik direktör Erol Bulut, Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı ve takım kaptanı Adem Büyük ile görüştü.

Takıma başarılar dileyen ve takımın sezon sonunda başarılı bir sonuçla ligi bitireceğine inandığını belirten Keskin, "Taraftar olmak, Malatyalı olmakiyi günde de, kötü günde de şehrinin takımına sahip çıkmayı ve sonuna kadar takımı desteklemeyi gerektirir. Futbolda her zaman istenilen sonuçlar alınamayabilir. Ama unutmamak lazım şuanki puanları da bu takım topladı, yeniden toplayabilir.Malatyalılar olarak şehrimizin takımını sonuç ve sonuçlar ne olursa olsun desteklemeliyiz, takıma, teknik heyete ve yönetime sahip çıkmalıyız. Esnaf ve sanatkar camiası olarak takımın yanındayız. Bu hafta oynanacak maçta tüm taraftarlar stadı doldurmalı. Bu hafta statta boş yer kalmamalı" dedi.

Keskin, sezonun ilk yarısında çok kötü durumda olan bazı takımların taraftarlarının sürekli statları doldurduğunu ve bugün o takımların ikinci yarıda önemli sonuçlar almaya başladığını da hatırlatarak, "Yeni Malatyaspor'umuzu yalnız bırakmamalıyız." dedi.

Kaynak: Bültenler