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Keskin: "Devletimizden özel destek paketi bekliyoruz"

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESBO) Başkanı Şevket Keskin, "Koronavirüs konusunda alınan tüm tedbir ve uygulamaları destekliyoruz. Ancak bu süreçte esnaf ve sanatkarın ayakta kalabilmesi için özel destek paketi talep ediyoruz" dedi.

23.03.2020 08:55 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:55
Keskin:

Keskin yaptığı yazılı açıklama da, "Devletimiz koronavirüs konusunda almış olduğu tedbir ve uygulamaları toplumun temel direği olan esnaf ve sanatkarlar camiası sonuna kadar destekliyoruz.Uygulamaya konan tedbirler nedeniyle esnaf ve sanatkar camiasını ekonomik anlamda zor günler bekliyor.Tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bu süreci en az zararla atlatabilmesi için özel bir paket hazırlanmalı. Esnaf ve sanatkarın krediye ulaşımı mutlaka kolaylaştırılmalı ve kara listeler askıya alınmalı. Kredi Kefalet Kooperatifi taksitleri en az 1 yıl ertelenmeli ve faiz uygulanmamalı.Esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz en az 50 bin TL kredi imkanı sağlanmalı.Şuanda Koronavirüsten kaynaklı zorunlu uygulamalar nedeniyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnafımız devletimizden destek ve katkı bekliyor."dedi.

Keskin, "Şu anda herkes kadar esnaf ve sanatkar camiası da sağlık önlemleri konusunda tedbir almaktadır. Ancak;esnafımızın ve bakmakla yükümlü ailesinin kendini virüsten koruyabilmesi için ilaca erişebilmesi kolaylaştırılmalı. 2 aydan fazla sigorta prim borcunu geciktiren esnafımızın ilaçlarının ücreti karşılanmalı." İfadelerini kaydetti.

Keskin, "Okulların kapanmasından dolayı okullardaki kantinlerin kira bedelinde indirim yapılmalı. Kantinci esnafımız önemli bir sıkıntı yaşıyor.Bu konu hiçbir okul idarisinin tasarrufuna bırakılmadan kantinci esnafına yardım yapılmalı. Yine tüm servisçi esnafımız için bu döneme ilişkin primleri ve vergilerinin karşılanmasına katkı sunulmalı."dedi.

Keskin, "Belediyelerimiz, esnaf ve sanatkârdan tahsil ettikleri tüm vergi ve harçları 1 yıl süreyle almamalı. Belediyelerimizden bu konuda destek ve katkı bekliyoruz."çağrısında da bulundu.

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve MESBO Başkanı Keskin, "Devletimiz in her uygulamasına esnaf ve sanatkâr camiası olarak destek veriyor ve uyguluyoruz.Aynı uygulamalar AVM'ler içinde geçerli olmalı. Sokaktaki esnaf dükkanını kapatırken AVM'deki işyerleri kapatılmazsa bu adil olmaz, koronavirüs konusunda ciddiyet kaybolur. Aslında bu sürede merkezi havalandırma sistemi nedeniyle hasatlığın daha çok bulaşacağı AVM'ler kapatılmalı." Şeklindeki düşüncelerini de kaydetti

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Kaynak: Bültenler

Etiketler : Koronavirüs, Keskin, Güncel

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