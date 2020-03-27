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Keskin ilçesi Korona virüse karşı dezenfekte ediliyor

Keskin Belediyesi ekiplerince, Türkiye'de ilk korona virüs belirtilerinin görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren ilçedeki birçok noktada dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

27.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 27.03.2020 17:00
Keskin ilçesi Korona virüse karşı dezenfekte ediliyor
Keskin Belediyesi ekiplerince, Türkiye 'de ilk korona virüs belirtilerinin görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren ilçedeki birçok noktada dezenfekte çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kırıkkale 'nin Keskin Belediyesi, Korona virüse (Kovid-19) karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de ilk belirtilerin görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren ilçede bir çok noktada dezenfekte çalışması yapıldı. Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım'ın yakından takip ettiği dezenfekte çalışmaları büyük bir titizlikle yapılıyor. İlçe merkezinde ilaçlama çalışmaları kapsamında parklar, caddeler, sokaklar, ibadethaneler, hastaneler, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları, belediye hizmet binaları, hizmet araçları, pazar alanları ve konutlar ilaçlanarak Korona virüse karşı dezenfekte ediliyor.

Korona virüs salgının korunmaları için vatandaşların evde kalmalarını isteyen Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım, "Ara vermeden ilçemizin her köşesini özel solüsyonlarla dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Zorunlu olmadığı müddetçe evden çıkmayalım. Çıktığımızda da 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyalım. Evde kal Türkiye'm" ifadelerini kullandı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Türkiye, Keskin, Güncel

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