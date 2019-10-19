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Keskin nişancı saldırısında yaralanan SMO askerleri kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

ABD, YPG'nin anlaşmaya uymaması halinde desteğini tamamen çekeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın hemen akabinde terör örgütü YPG/PKK, Rasulayn'da Suriye Milli Ordusu askerlerine saldırdı. Keskin nişancının yaptığı saldırıda ağır yaralanan askerler kanlar içinde tedaviye götürüldü.

19.10.2019 14:29

Terör örgütü YPG/PKK, Türkiye ve ABD arasında varılan mutabakata rağmen Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn'da Suriye Milli Ordusu askerlerine ateş açtı. Türkiye ile ABD'nin Suriye anlaşması kapsamında 120 saatlik süre verilen teröristler anlaşmaya uymadı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede herhangi bir saldırı gerçekleştirmezken terör örgütü YPG, bölgedeki SMO askerlerine ateş etti. Olay yerinden uzaklaştırılan askerlerin tedaviye götürüldüğü anlar kameraya yansıdı.

ASKERLER KANLAR İÇİNDE KALDI

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile ABD arasında, örgütün 120 saat içerisinde güvenli bölgeden çekilmesi ve harekata bu amaçla ara verilmesine ilişkin mutabakata rağmen SMO askerlerini hedef aldı. Örgütün dün sabah saatlerinde keskin nişancılarla düzenlediği saldırılarda üç SMO askeri yaralandı. Yaralanan SMO askerleri Rasulayn'dan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine çıkartılarak hastanede tedavi altına alındı.

AMERİKA: YPG ÇEKİLMEZSE DESTEĞİ KESERİZ

ABD Başkanı Trump'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı görüşmek için Türkiye'ye gönderdiği A Takımı ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Türk heyeti arasındaki görüşmeden harekata 120 saat ara verilmesi ve terör örgütü PKK/YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi kararı çıktı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre PKK/YPG Suriye'nin güneyine çekilmezse "tehditkar" bir üslupla YPG'den desteğini tamamen çekeceğini belirtti.

İşte keskin nişancı saldırısında yaralanan askerlerin hastaneye götürüldüğü anlar;

PKK/YPG anlaşmaya uymazsa; ABD, terör örgütüne verdiği desteği tamamen çekecekPKK/YPG anlaşmaya uymazsa; ABD, terör örgütüne verdiği desteği tamamen çekecek

Terör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO askeri yaralandıTerör örgütü YPG/PKK, mutabakata rağmen keskin nişancılarla saldırdı: 3 SMO askeri yaralandı

Keskin nişancı saldırısında yaralanan SMO askerleri kanlar içinde hastaneye kaldırıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, YPG, Güncel

Kaynak: AA

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