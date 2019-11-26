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Keskin nişancılar milli silahla yarıştı

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat taburlarında görevli 86 keskin nişancı, tamamen yerli, milli silah ve mühimmatla atış yaparak yarıştı.

26.11.2019 11:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:28Keskin nişancılar milli silahla yarıştı
Jandarma ve Jandarma Özel Harekat taburlarında görevli 86 keskin nişancı, tamamen yerli, milli silah ve mühimmatla atış yaparak yarıştı.
Alınan bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığınca, Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığında, 18-24 Kasım'da Boran-3 Keskin Nişancı Yarışması düzenlendi.
Terörle mücadele harekatında kazanılan tecrübelerin paylaşımının sağlanması, yerli ve milli silah sanayinin desteklenmesi, keskin nişancılığın öneminin vurgulanması ve nişancı personelin kendine olan güveninin artırılması amacıyla bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen yarışmada, tamamen milli ve yerli üretim olan Bora Keskin Nişancı Tüfeği ile mühimmatı kullanıldı.
Gaziemir Hava Teknik Okulları, Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birlik Komutanlığı, Eğirdir Dağ ve Komando Okul Komutanlığı, Amfibi Tugay Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Polis Özel Harekat Daire Başkanlığından 14
gözlemcinin nezaretinde gerçekleştirilen yarışmaya, jandarmanın en güzide birliklerinden
Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat taburlarında görevli 86 keskin nişancı katıldı.
Tamamı uzman personelden oluşan 6 kişilik hakem heyeti tarafından algı atışı, hareketli hedeflere atış, keskin nişancı atışı, anahtar deliği atışı, özel görev atışı ve gece atışı branşlarında birlik ve personel bazında değerlendirmeye alınan keskin nişancılardan dereceye girenler takdirname ile ödüllendirildi.
Savunma sanayi ve silah sistemleri üzerine üretim yapan 19 yerli firmanın sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, silah sistemlerinin tanıtımı için stant açıldı.

Keskin Nişancı, Komando, Güncel

Kaynak: AA

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