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Keskinoğlu'nun konkordato süresi 6 ay daha uzatıldı

Akhisar 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Keskinoğlu Tavukçuluk'a yönelik daha önce 5 ay geçici mühlet ve 1 yıl kesin mühlet süresi verilmişti. Şirket konkordato süresini 6 ay daha uzattı.

09.11.2019 11:36 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:08

Türkiye'nin köklü tavuk firmalarından konkordato süresini 6 ay daha uzattı. Firmanın Avukatı Murat Sınay, "Şirketimizin konkordato süreci 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/ 362 Esas sayılı dosyasından verilen 07.11.2019 tarihli kararla 6 ay süre ile uzatılmıştır. Şirketimiz etkin stratejilerini başarıyla tamamlayacaktır. Mahkemenin kanaati de bu yöndedir." ifadelerini kullandı.

"HİÇ OLMADIĞIMIZ KADAR AZİMLİYİZ"

Şirketin başarıya yakın olduğunu belirten Sınay, "Şirketimiz tanınan konkordato süresini boyunca, ciddi biçimde tasarruf tedbirlerini hayata geçirebilmiş ve başarıya daha da yakın olabilmeyi sağlayabilmiştir. Her manadaki tasarruf tedbirlerimiz olumlu sonuçlarını vermiş ve vermeye de devam etmektedir." dedi. (Sözcü)

Keskinoğlu'nun konkordato süresi 6 ay daha uzatıldı

Keskinoğlu, Akhisar, Ekonomi, Güncel


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