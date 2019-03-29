Kesme Taşı, Anıt Mezar Olarak Satmaya Çalıştıkları İddiası

Kaynak: AA

Muğla'nın Milas ilçesinde kesme taşı, anıt mezar olarak pazarlamaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.Boğaziçi Mahallesi Bargilya Antik Kenti'ndeki Hisar mevkisinde 2016'da enerji nakil hattı çalışması kapsamında yol kenarına direk yerleştirilmesi için çukur kazıldı.Taşeron firma tarafından yapılan çalışma kapsamında açılan çukurdaki taş blokların çekilen videosu define meraklılarına gösterildi. Çukurdaki taşın "anıt mezar" olarak pazarlanmaya çalışıldığı bilgisine ulaşan Milas Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.Kimlikleri tespit edilen B.B, E.Ç. ve F.Ç. gözaltına alındı.Öte yandan, Milas Müze Müdürlüğü, Hisar mevkisindeki 1. Derece Arkeolojik sit alanında kurtarma kazı çalışması başlattı. Anıt mezar olarak pazarlanmaya çalışılan taşın, Roma döneminde platform düzenlemesinde kullanılan devşirme bir taş olduğu tespit edildi.