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Kesmekaya ile Uzun'dan üniversite öğrencisi Samet için kan bağışı

Amasya'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki lösemi hastası Samet Aşlı'nın tedavisi için arkadaşlarının sosyal medyadan başlattıkları kampanyaya AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ile Merkez İlçe Başkanı Av. Galip Uzun da destek oldu.

07.01.2020 20:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 20:41 Kesmekaya ile Uzun'dan üniversite öğrencisi Samet için kan bağışı
'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki lösemi hastası Samet Aşlı'nın tedavisi için arkadaşlarının sosyal medyadan başlattıkları kampanyaya AK Parti İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ile Merkez İlçe Başkanı Av. Galip Uzun da destek oldu.

Yavuz Selim Meydanı'nda bulunan Kızılay kan toplama aracını ziyaret ederek bağış yapan İl Başkanı Kesmekaya, "Küçük bir umut ışığı olmak amacıyla Samet kardeşimiz ve ülkemizde kemik iliği ile kök hücre nakli bekleyen tüm hastalarımız için kan bağışında bulunduk" dedi.

Kesmekaya ile Uzun, kan bağışı ve kök hücre tedavisi konusunda da yetkililerden bilgi aldılar. - AMASYA

Amasya, Güncel

Kaynak: İHA

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