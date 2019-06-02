Kesmetepe
'de seçimi Ali Yılmaz kazandı
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Besni
ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz kazandı. Bin 211 seçmenin bulunduğu Kesmetepe beldesinde 7 sandıkta bin 115 seçmen oy kullandı. Bin 83 oyun geçerli olduğu seçim sonucunda AK Parti
'den Mehmet Yıldırım
65, MHP
adayı Mehmet Korkmaz
3, CHP
adayı Hasan Koca
325, DP adayı Yusuf Parlak
320 oy alırken, DSP Ali Yılmaz 370 oy aldı. Resmi olmayan sonuçlara göre DSP adayı Ali Yılmaz, Kesmetepe belediye başkanlığına seçildi.
Kaynak: İHA
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