Keşmir Dayanışma Günü, Ankara'da düzenlenen bir program ile kutlandı

Bugün Türkiye 'de Hint İşgalindeki Cammu ve Keşmir'de (IoK) yaşayan Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme haklarına verilen güçlü desteğin bir ifadesi olan Keşmir Dayanışma Günü, Ankara 'daki Pakistan Büyükelçiliği ve Pakistan-Türkiye Kültür Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bir program ile kutlandı.

Keşmir Dayanışma Günü için Pakistan Cumhurbaşkanının ve Başbakanının mesajları okundu.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi konuşmasında Hindistan 'ın IoK'deki Keşmirlilere karşı onları dünyanın geri kalanından izole ederek en zalim ve affedilmez suçları işlediğini söyledi. Kendisi uluslararası topluluğun adım atması ve Keşmirlilere karşı moral ve yasal sorumluluğunu yerine getirmesi için artık zamanın geldiğini söyledi.Kendisi belirtti ki, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Cammu ve Keşmir üzerine yaptığı son görüşmelerin onun tartışmalı durumunu yeniden teyit ettiğini ve uluslararası topluluğun artan ilgisini gösterdiğini söyledi. Bu meseleye Türkiye'nin verdiği prensipli destek için teşekkür etti ve tüm forumlarda Keşmirlilere mümkün olan tüm politik, moral ve diplomatik destekleri sağlamak için Pakistan'ın kararlı olduğunu yeniden teyit etti.

Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Burhan Kayatürk

Bu olayda aynı zamanda Büyük Birlik Partisi Başkanı ve Parlamento Üyesi Sayın Mustafa Destici, Pakistan-Türkiye Dostluk Derneği Başkanı Burhan Kayatürk ve Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Başkanı Muhammed Savaş Kafkasyalı ve diğerleri de konuşma yaptılar. Konuşmacılar Güney Asya'da kalıcı barış için ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre Cammu ve Keşmir anlaşmazlığının çözülmesine olan ihtiyacın altı çizildi.

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi

"KEŞMİRLİLERE KENDİ KADERLERİNİ BELİRLEME HAKKI VERİLMELİ"

Bundan ayrı olarak, Keşmir Dayanışma Gününü anmak için Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliği ve Türk düşünce kuruluşu Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından ortaklaşa bir seminer düzenlendi.

Bu olayda konuşan Pakistan Büyükelçisi, Cammu ve Keşmir anlaşmazlığının BM Güvenlik Konseyinin gündemindeki en eski meselelerden birisi olduğunu söyledi. Kendisi ilgili BMGK kararlarının Cammu ve Keşmir'in ihtilaflı statüsündeki herhangi bir tek taraflı değişikliğe karşı yasal bir garanti olduğunu belirtti. Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'daki yasadışı kararları BMGK kararlarının, uluslararası hukukun ve ikili anlaşmaların çok çirkin bir şekilde ihlal edilmesidir dedi.Keşmirlilere kendi kaderlerini belirleme haklarının verilmesi ve korkunç insan hakları ihlallerine son verilmesi için çağrıda bulundu.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI



Bu olayda ayrıca ESAM Başkanı Sayın Recai Kutan ve Saadet Partisi Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuştu.

Cammu ve Keşmir halkıyla dayanışma duygularını ifade etmek için bir olay da Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlendi, bu olaya Pakistan diasporasının çok sayıda üyesi katıldı. Bu olayın katılımcıları IoK halkıyla dayanışma duygularını ifade etti, uluslararası topluluğa Keşmirlilerin kendi kaderlerini belirleme haklarını savunması ve Hindistan'a yaptığı zalimliklere son vermesi için baskı yapması amacıyla çağrıda bulundu.