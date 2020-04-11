Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Keşmir'de 6 sivil Hint ordusunun top atışları nedeniyle yaralandı

Pakistan ordusu, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan kontrolündeki bölgesine Hindistan tarafından yapılan top atışı sonucu ikisi çocuk 6 sivilin yaralandığını açıkladı.

11.04.2020 21:22 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:22
Keşmir'de 6 sivil Hint ordusunun top atışları nedeniyle yaralandı
Pakistan ordusu, Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan kontrolündeki bölgesine Hindistan tarafından yapılan top atışı sonucu ikisi çocuk 6 sivilin yaralandığını açıkladı.
Ordu sözcüsü Babar İftihar yaptığı açıklamada Kontrol Hattı'nın Nikial bölgesindeki sivillerin Hint ordusu tarafından kasıtlı olarak hedef alındığını iddia etti.
İki ülke arasında 2003'te yapılan ateşkesin ihlal edildiğini belirten İftihar, yaralanan sivillerin Mohra köyü sakinleri olduğunu bildirdi.
Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'in Başbakanı Raja Faruk Haydar Han sosyal medya hesabından top atışı yapılan bölgelere ilişkin görüntüler paylaşarak, "Küresel pandemi bile Hint ordusunun saldırgan ruh halini değiştirmemiş. Azad Cammu Keşmir'de salgına karşı önlemlere konsantre olmuşken işgalci Hint ordusunun da Cammu Keşmir'de aynısını yapmasını istiyoruz. Bunun yerine ateşkesi ihlale konsantre olmuş durumdalar." açıklamasında bulundu.
AA muhabirine konuşan Hindistan ordusu sözcülerinden Rajesh Kalia sivilleri vurdukları şeklinde iddiaları reddederek Pakistan ordusunun ateşkes ihlali yaparak Hindistan kontrolündeki bölgede sivilleri vurduğunu, kendilerinin karşılık vererek askeri noktaları hedef aldıklarını söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan, Pakistan, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
İstanbul’da hareketli gece! Beyoğlu’nda polis ekiplerine ateş açıldı Haberler
İstanbul'da hareketli gece! Beyoğlu'nda polis ekiplerine ateş açıldı
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya’yı geçerek 3. oldu Haberler
Endişelendiren veri! Türkiye günlük vaka sayısında İtalya ve İspanya'yı geçerek 3. oldu
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Haberler ›› Güncel ››Keşmir'de 6 sivil Hint ordusunun top atışları nedeniyle yaralandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:07: BEYOĞLU'NDA POLİSE SİLAHLI SALDIRI 2 POLİS YARALI - Haber 23:06: Karantinadaki köylere gıda yardımı yapıldı - Haber 23:05: Başkentte gün batımı manzarası - Haber 23:02: Başkentin cadde ve meydanları sessizliğe büründü - Haber 23:01: EMİNE ERDOĞAN'DAN "ELBET BİR GÜN BULUŞACAĞIZ" ŞARKISIYLA "EVDE KAL" MESAJI - Haber 21:48: 22 yaşındaki İTÜ Uçak Mühendisliği öğrencisi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber 20:50: Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi - Haber