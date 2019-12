?Keşmir'de insanlar sokağa çıkamıyor?'Keşmir sorunun devam etmesi isteniyor' Hindistan Keşmir'i işgal ediyor'İSTANBUL, (DHA) ' Hindistan ve Pakistan 'ın 72 yıldır paylaşamadığı Keşmir'e yönelik İstanbul'da düzenlenen konferansta konuşan Bölgesel Kalkınma Uzmanı ve eski TİKA İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, Keşmir sorunun devam etmesinin istendiğini vurgulayarak, insanların sokağa çıkamadığını, özgürlüklerinin olmadığını söyledi. Aktuna, 'İnsanların hakları yok, internet ve mobil hat bulunmuyor. Hindistan Keşmir'i işgal ediyor' dedi.İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Yeniler Kulübü öğrencileri 'Dün, Bugün ve Yarınıyla Keşmir Meselesi' başlıklı bir konferans düzenledi. Üniversitenin Halkalı Yerleşkesinde düzenlenen konferansta, sorunun ne olduğu, çözüm önerileri ve bölgedeki insan hakkı ihlalleri masaya yatırıldı. Uzmanlar, Hindistan'ın Keşmir politikasını, Pakistan'ın istekleri, iki ülkenin savaşın eşiğine gelip gelmeyeceğini tartıştı.İki otumda gerçekleşen konferansa, GASSAM Başkanı Cemal Demir, Gazeteci Merve Şebnem Oruç, GASSAM Uzmanı Dr. Hayati Ünlü, GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Bölgesel Kalkınma Uzmanı Mehmet Emre Aktuna, Urdu Dil Uzmanı Prof. Dr. Halil Toker, İZÜ Doktora öğrencisi Rıyaz Ul Khalıq, davetliler ve öğrenciler katıldı.'TÜRKİYE VE PAKİSTAN ÇÖZÜM İSTİYOR'Keşmir'in işgal altında olduğunu söyleyen Bölgesel Kalkınma Uzmanı ve eski TİKA İslamabad Koordinatörü Mehmet Emre Aktuna, 'Keşmir sorunun devam etmesini istiyorlar çünkü İngiltere gibi batı ülkelerinin çıkar alanlarından bir tanesi. Ortadoğu ve Kıbrıs gibi. Keşmir sorunun devam etmesi isteniyor, çözülmek de istenmiyor. Türkiye ve Pakistan çözüm istiyor. Muğlak kalmasını isteyen ülke de Hindistan, tarihsel sürece baktığımız zaman Hindistan'ın Keşmir'i nasıl işgal ettiğini görüyoruz' dedi.'HİNDİSTAN KEŞMİR'İ İLHAK ETTİ'Hindistan'ın Keşmir sorununu çözmek istemediğini vurgulayan Aktuna, 'Böylece istediği her şeyi elde edebiliyor. Pakistan, Çin ve Hindistan'ın taraf olduğu Keşmir'de 'Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Yasası' kapsamında 370'inci maddenin anayasadan kaldırılmasıyla Hindistan Keşmir'i eyaleti ilan etti. 370'inci maddenin kapsamı, Keşmir'in 'özel statüsünün' kaldırılmasını içeriyordu. Eskiden olan tüm özel statü haklarını kaybetti. Herhangi bir tepki veremedik, Hindistan şu anda fiili olarak Keşmir'i ilhak da etti. Süreç Hindistan'ın istediği gibi gidiyor. Şimdi diğer ülkelerin bu soruna karışmasını da engelleyecek kendi iç sorunu olarak bakacak? diye konuştu.KEŞMİR NEDEN ÖNEMLİ?Keşmir'in Alt Kıta'nın su kaynaklarını barındırdığını söyleyen Aktuna, 'Rusya, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Çin'e sınırı olan bir bölge. Bu kadar kritik jeopolitik önemi olan bir yerin de göz önünde olması çok normal' ifadelerini kullandı.'BÖLGEDE GÖRMEDİĞİMİZ DEVAM EDEN BİR SAVAŞ VAR'İnsanların birçok hakkının elinden alındığını vurgulayan Aktuna, 'Aslında bölgede bizim görmediğimiz devam eden bir savaş var. İnsanlar dışarı çıkamıyor, çıktıklarında tutuklanıyorlar. Özgür düşünme, konuşma yok. 4 kişinin bir araya gelemediğini düşürseniz zaten fiili olarak bir savaş yaşanıyor. Mobil hat, internet yok. Sadece karasal hatlardan bir kısmı çalışıyor ve kaç kişide bu hatlar var. 100 günü geçti, insanlar patlamaya hazır bomba gibi sıkışmış durumdalar' dedi.Muğlaklığın karşı tarafın her zaman işine geldiğini belirten Mehmet Emre Aktuna, 'BM, barışçıl yollarla çözülmesi yönünde karar aldığı için herhangi bir askeri ve siyasi anlamda müdahalede bulunmuyor. Sadece tavsiyeler veriyor, bu da herkesin işine geliyor. Bir şekilde herhalde savaş çıkmasını bekleyeceğiz, sorunu böyle çözümleyeceğiz. Muğlaklık karşı tarafın her zaman işine geliyor' diye konuştu.DEMİR: ÇÖZÜM KOLAY GÖZÜKMÜYORGüney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (GASAM) Başkanı Cemal Demir ise, 'Keşmir sorunun çözümü o kadar kolay görünmüyor. Çünkü güç ve çıkar çatışmaları var. Keşmir halkının çözüm yolunda ittifak kurması lazım. Bu noktada Pakistan tarafındaki Keşmir halkının bakış açısı farklı, Hindistan tarafındaki Keşmir halkının bakış açısı farklı. Hindistan hükümeti de bu zaaftan yararlanarak 5 Ağustos'ta Keşmir'e tanınan 'özel statü' kararını kaldırdı? ifadelerini kullandı.'ASIL SORUMLU İNGİLTERE'Eylem planına ihtiyaç olduğunu belirten Demir, 'Bu konuda asıl sorumlu İngiltere'dir. Çünkü 1947 yılındaki paylaşımda Keşmir, ne Hindistan ne de Pakistan'a bırakıldı. Paylaşım etiği olarak Keşmir'in Pakistan'a verilmesi gerekiyordu. Hindistan kendi gücünü kullanarak buranın kendi toprağı olduğunu iddia etti. Türkiye, Hindistan ve Pakistan arasındaki iletişim yollarının açılmasında yardımcı olabilir. Hindistan konuya kendi iç işleri meselesi olarak bakıyor. Herhangi bir uzlaşıyı ve dışarıdan müdahaleyi istemiyor' dedi.