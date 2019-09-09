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Keşmir'de yaşanan deprem İslamabad'da hissedildi

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de meydana gelen 5 şiddetindeki deprem, 500 kilometre uzaklıktaki başkent İslamabad'da da hissedildi.

09.09.2019 11:08 Keşmir'de yaşanan deprem İslamabad'da hissedildi
Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir'de meydana gelen 5 şiddetindeki deprem, 500 kilometre uzaklıktaki başkent İslamabad'da da hissedildi.
Ulusal Sismik İzleme Merkezinden (NSMC) yapılan açıklamaya göre, deprem, Azad Keşmir'in Hindistan sınırında yaşandı.
Yerin 12 kilometre altında yaşanan 5 şiddetindeki deprem başta İslamabad olmak üzere Mansehra, Mianvali, Sargoda ve Aşağı Dir gibi kentlerde de hissedildi.
Depremin ardından İslamabad'da panik yaşanırken henüz can kaybı ve yıkım bilgisi paylaşılmadı.
Son olarak şubat ayında Afganistan Pakistan sınırındaki Hindikuş Dağları'nda 5.8 şiddetinde deprem meydana gelmiş, bu deprem İslamabad ve Peşaver'i sallamıştı.
Geçen sene mayıs ayında Tacikistan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İslamabad'da meclis tahliye edilmiş, ülkenin kuzeyindeki okullar ise tatil edilmişti.
Keşmir'de 2005 'te yaşanan 7.6 şiddetindeki depremde ise 85 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetmişti.

Pakistan, Güncel

Kaynak: AA

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