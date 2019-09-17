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Keşmir'deki durumu gözlemleyecek Türk gazeteci heyeti Pakistan'da

Pakistan hükümeti tarafından Keşmir'deki durumu gözlemlemek ve Pakistanlı yetkililerle görüşmek üzere Türk gazetecilerden oluşan heyet Pakistan'a geldi.

17.09.2019 10:04Keşmir'deki durumu gözlemleyecek Türk gazeteci heyeti Pakistan'da
Pakistan hükümeti tarafından Keşmir'deki durumu gözlemlemek ve Pakistanlı yetkililerle görüşmek üzere Türk gazetecilerden oluşan heyet Pakistan'a geldi.
Keşmir'deki Kontrol Hattı'nda gözlemlerde bulunacak heyet, ziyaretlerinin ilk gününde Pakistan ordusunun medya birimi olan Servisler Arası Halkla İlişkiler Direktörlüğü (ISPR) ve Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğinde temaslarda bulundu.
ISPR'da yapılan toplantıda Ordu Sözcüsü Asıf Gafur gazetecileri Pakistan-Hindistan sınırında yaşanan ateşkes ihlalleri, Kontrol Hattı'ndaki son durum ve Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de yaşanan insan hakları ihlalleri hakkında bilgilendirdi.
Gazeteci heyeti, daha sonra Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul ile bir araya geldi. Yurdakul Türkiye-Pakistan ilişkileri hakkında bilgi verirken gazetecilerin bölgesel konulardaki sorularını yanıtladı.
Ziyaret kapsamında Keşmir'de temaslarda bulunacak heyet ardından Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilecek. Heyet, İslamabad ve Lahor'daki görüşmelerinin ardından ülkeden ayrılacak.

Pakistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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