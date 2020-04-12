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Keşmir Kontrol Hattı'nda top atışları sonucu 3 kişi öldü

Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) yapılan top atışı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

12.04.2020 21:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 21:20
Keşmir Kontrol Hattı'nda top atışları sonucu 3 kişi öldü

Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda (LoC) yapılan top atışı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hint basınında yer alan habere göre, polis yetkilisi Şri Ram Ambarkar, Kupwara bölgesinde Pakistan ordusu tarafından yapılan top atışı sonucu 3 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Pakistan ordusu, dün Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan kontrolündeki bölgesine Hindistan tarafından yapılan top atışı sonucu ikisi çocuk 6 sivilin yaralandığını açıklamıştı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: Hindistan, Pakistan, Polis, Güncel
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