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"Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" Kongresi

Dünya Sih Parlamentosu Başkanı Ranjit Singh, Hindistan'ın 1947'de Sihlere özgürce yaşayabilmelerine olanak sağlayacak güvence verdiğini ancak yerine getirmediğini belirterek, "Şimdi Keşmirlilere verilen güvence de bağımsızlığı içermeyen bir güvencedir.

21.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:20
Dünya Sih Parlamentosu Başkanı Ranjit Singh, 'ın 1947'de Sihlere özgürce yaşayabilmelerine olanak sağlayacak güvence verdiğini ancak yerine getirmediğini belirterek, "Şimdi Keşmirlilere verilen güvence de bağımsızlığı içermeyen bir güvencedir. Keşmirlileri bir ulus olarak kabul eden bir güvence değildir. Keşmirliler buna müsaade etmemelidirler." dedi.
Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) ve Barış Araştırmaları Merkezi (LCPR) iş birliğiyle düzenlenen, "Keşmir Krizi: Barışa Yönelik Tehditler ve Uluslararası Toplumun Rolü" başlıklı kongrenin ikinci gününde farklı ülkelerden akademisyen, diplomat ve uzmanların katılımıyla "Keşmir Üzerine Stratejik Düşünce Çalıştayı" düzenlendi.
Singh, çalıştayda yaptığı konuşmada, Hindistan'ın 1947'de Sihlere özgürce yaşayabilecekleri bir bölge verilmesi yönünde güvence verdiğini ancak bu güvencenin yerine gelmediğini söyledi. Singh, şöyle devam etti:
"Siyasi olarak kabul görmediler. Hindistan içerisinde ayrı bir halk, ayrı bir din olarak kabul görmediler. Bütün dünya Sih inancının ayrı bir inanç olduğunu bilir. Şimdi Keşmirlilere verilen güvence de bağımsızlığı içermeyen bir güvencedir. Keşmirlileri bir ulus olarak kabul eden bir güvence değildir. Keşmirliler buna müsaade etmemelidirler."
Hindistan'ın dünya sahnesinde agresif bir aktör olduğuna, ülkede son yıllarda Hindu olmayanlara yönelik baskı ve hoşgörüsüzlük ikliminin hüküm sürdüğüne dikkati çeken Singh, "Hindistan liderlerinin son yıllardaki her bir siyasi söylemi, bir Hindu devletinin yaratılmasına yöneliktir. Onların gözünde Hindu olmayanlar ikinci sınıf vatandaştır. Hatta açıkça 'buraya ait değilsiniz, buradan gidin' diyorlar." diye konuştu.
LCPR Başkanı Shamshad Ahmad ise Keşmir krizinde asıl sorunun Hindistan'ın bölgeyi istila etmesi olduğunu ifade ederek, 70 yıldır örtbas edilen krizin Hindistan'ın anayasasındaki Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddeyi iptal etmesiyle gözler önüne serildiğini vurguladı.
Katılımcılardan Lord Nazir Ahmed de Birleşmiş Milletler'in Keşmir halkının kendi kendilerini yönetme haklarına sahip olduğuna atıfta bulunduğunun altını çizerek, "Hindistan Keşmir'i ayrılmaz bir parça olarak görüyor. Keşmir sizinle birlikte yürümek istiyorsa bırakın bu kararı kendisi versin. Hindistan gerçekten bir demokrasiyse bu hakkı Keşmir halkına vermelidir." ifadesini kullandı.

Hindistan, Lahor, Ulus, Güncel

Kaynak: AA

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