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Keşmir krizi: Pakistan Hint büyükelçiyi sınır dışı ediyor

Hindistan, Pakistan ile 70 yıldır ihtilafta olduğu ve son dönemde gerginliğin arttığı Cammu Keşmir eyaletinin özel statüsünü kaldırma kararı almasının ardından kriz giderek derinleşiyor. Pakistan, Hindistan’ın İslamabad büyükelçisinin sınır dışı edileceğini açıkladı.

07.08.2019 22:57 Keşmir krizi: Pakistan Hint büyükelçiyi sınır dışı ediyor
Hindistan, Pakistan ile 70 yıldır ihtilafta olduğu Cammu Keşmir eyaletinin özel statüsünü kaldırma kararı almasının ardından kriz giderek derinleşiyor. Pakistan, Hindistan'ın İslamabad büyükelçisinin sınır dışı edileceğini açıkladı. Yeni Delhi Büyükelçi olarak atananan Pakistanlı diplomat da buradaki görevine başlamayacak.

Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi ARY kanalına telefonla yaptığı açıklamada "Bizim büyükelçimizin artık Delhi'de olmayacağı çok açık. Buradaki adamın (Hint Büyükelçi) da ayrılacağı da gayet net" ifadesini kullandı.
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Hindistan, Pakistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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