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Keşmirli lider Gilani'den bölge halkına "mülklerinizi yabancılara satmayın" çağrısı

Keşmirli direnişçi lider Seyyid Ali Gilani'nin, Cammu Keşmir halkına, mülklerini yabancılara satmaması konusunda çağrıda bulunduğu bildirildi.

19.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 19.12.2019 21:26 Keşmirli lider Gilani'den bölge halkına
Keşmirli direnişçi lider Seyyid Ali Gilani'nin, Cammu Keşmir halkına, mülklerini yabancılara satmaması konusunda çağrıda bulunduğu bildirildi.
Tüm Partiler Konferansından (APHC) yapılan açıklamada, Seyyid Ali Gilani'nin, 5 Ağustos'ta Hint hükümetince özel statüsü kaldırılan Cammu Keşmir'in demografik yapısının bozulma tehlikesine karşı bölge sakinlerini uyardığı belirtildi.
Açıklamada, Gilani'nin, bölge halkına, yabancılara veya eyalet dışındakilere, aralarında ev, arazi ve marketlerin olduğu herhangi bir mülkü satmaması konusunda çağrı yaptığı kaydedildi.
Gilani'nin, bölgedeki işletmelere tavsiyede bulunduğu vurgulanan açıklamada, 92 yaşındaki liderin, işletme adına herhangi bir yabancıyla yapılan anlaşmalarda, mülklerin yabancı üçüncü taraflara satılmasına izin verilmeyeceği konusunda işletmelerden fikir birliği sağlamalarını istediğinin altı çizildi.
Açıklamada, Srinagar'da ev hapsinde tutulan Gilani'nin, "Yabancılara mülk kiralamaktan kaçınılması gerekiyor." ifadelerine yer verildi.
Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması
Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.
Eyalet, 31 Ekim'de resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.
Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, halka sokağa çıkma yasağı ile internet, telefon ve ulaşımda yasaklar getirilmiş, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.
İnternete getirilen kısıtlama medya faaliyetlerini de etkilemiş ve Srinagar'dan yayın yapan çoğu gazete, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos'tan sonra baskılarını güncelleyememişti.
Yerel gazeteciler için başkent Srinagar'da Bigi Departmanı bünyesinde kurulan medya iletişim merkezinde vardiyalı çalışabilen gazetecilere internete girmeleri için kısıtlı süreler tanınıyor.
İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Hürriyet, Güncel

Kaynak: AA

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