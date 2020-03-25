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KESOB Başkanı Övüç'ten Ekonomik İstikrar Kalkanı Değerlendirmesi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe giren Ekonomik İstikrar Kalkanı ile ilgili olarak değerlendirme yaptı.

25.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:18
KESOB Başkanı Övüç'ten Ekonomik İstikrar Kalkanı Değerlendirmesi
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Koronavirüs salgını nedeniyle yürürlüğe giren Ekonomik İstikrar Kalkanı ile ilgili olarak değerlendirme yaptı.

KESOB Başkanı Övüç, "Ülkemizde ve dünya genelinde görülen COVID-19 salgını nedeniyle esnaf sanatkarlarımızın işlerinin olumsuz etkilenmesi ve yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi için atılan adımlardan olan Esnaf Kefalet Kooperatifi Kredilerinin ertelenmesi kararı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır" dedi.

"Alınan karar kapsamında yaşanan salgın nedeniyle işleri veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan, 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan - 30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuata göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren üç ay süreyle faizsiz olarak ertelenmiştir. Ayrıca kredisi ertelenen esnaflarımızın çalışan sayısında eksilme yapmayacağını taahhüt etmesi gerekmekte olup çalışan sayısında eksilme tespit edilen esnaf sanatkarlar erteleme kapsamından çıkarılacaktır" diyen Başkan Övüç, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Ayrıca Halkbank Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik Esnaf Destek Paketi'ni açıklamış bulunmaktadır. Esnaf Destek Paketi kapsamında son 5 yıl içerisinde Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifleri ve KOSGEB aracılığıyla Kredi kullanmamış olanlar ve faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan esnaf sanatkarların imkanlardan istifade edebilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak İşletme Kredisinin limiti 25 bin TL, vadesi 36 ay olarak belirlenmiş ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecektir.

İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkarların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin TL'ye kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli işletme kredisinden esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı esnaf ve sanatkarlar yararlanabilecek olup esnaf ve sanatkarların ağırlıklı olarak faaliyet göstermekte olduğu, perakende ticaret, ulaştırma, imalat ve yiyecek-konaklama meslek kolları başta olmak üzere esnaf ve sanatkarlara yüzde 4,5 faiz oranı ile 25 bin TL limitli İşletme kredisi kullandırılması amaçlanmaktadır.

COVID-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu günlerde açıklanan desteklerin ve kredi ertelemelerinin esnaf ve sanatkarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Koronavirüs, Ekonomi

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