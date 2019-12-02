Haberler » Güncel » KESOB Başkanı Övüç, TOKİ çalışmaları hakkında bilgi verdi - Haber

KESOB Başkanı Övüç, TOKİ çalışmaları hakkında bilgi verdi

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak konut çalışmaları hakkında bilgi verdi.

02.12.2019 16:18 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:18KESOB Başkanı Övüç, TOKİ çalışmaları hakkında bilgi verdi
Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapılacak konut çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Övüç, odanın toplantı salonunda yaptığı açıklamada, TOKİ tarafından Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ne yapılacak 3. etap konut çalışmaları hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı.
Göreve geldikleri günden itibaren esnaf ve sanatkara yönelik birçok çalışma yaptıklarını kaydeden Övüç, şunları kaydetti:
"3. etap toplu konut projemizi bir sosyal sorumluluk projesi olarak yapmayı planladık. TOKİ işbirliğiyle esnaf ve sanatkarlar, emekli, engelli, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin müracaat edeceği projemizi, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde hayata geçireceğiz. Projede, alt gelir grubu 2+1 için 188, orta gelir grubu 3+1 için ise 96 konut yapılacak. Toplam 284 konutun yapılacağı projemize, esnaf sanatkar, emekli, şehit aileleri ve engelli olmak üzere 4 farklı kategoride başvuru alınacak."
Öte yandan Övüç, konut alıcılarından 2+1 tercih edenlerin 5 bin 500 lira, 3+1 tercih edenlerin 8 bin lira başvuru bedeli ödeyeceğini, şehit aileleri ve vazife malullerinden başvuru bedeli alınmayacağı duyurdu.
Övüç, esnaf ve sanatkarların 2-13 Aralık, şehit aileleri ve vazife malullerinin 16-19 Aralık, engellilerin 20-25 Aralık, emeklilerin de 26-31 Aralık tarihlerinde konut talebi için başvurabileceklerini aktardı.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:49 İNGİLTERE'DEN NEPAL'E YÜRÜYEN 73 YAŞINDAKİ GEZGİN İSTANBUL'DA YOLCUĞUNA DEVAM EDİYOR - Haber
16:48 Kayseri'deki trafik kazasında emekli öğretmen hayatını kaybetti - Haber
16:43 Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'tan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı - Haber
16:43 Trabzon'da 'Engelsiz Yaşam Çalıştayı' düzenlendi - Haber
16:43 Yüreğir Belediyesinden Engelliler Günü etkinliği - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, bilinci kapandığı iddia edilen Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
16:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahsen Unakıtan'ı aradığı iddiasına yalanlama! - Haber
16:06 CHP ve İYİ Parti'ye hakaret eden baltalı müdüre soruşturma açıldı - Haber
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu - Haber
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
13:25 Japonya'da bir otel, Youtube'dan canlı yayın yapma şartıyla geceliği 1 dolara otel kiralıyor
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
10:46 Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
2.12.2019 16:49:56