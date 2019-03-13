Kesob Üyelerine Bin 500 Konut İnşa Ettirdi

Kaynak: İHA

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, 600 gün esasına göre bin TOKİ tarafından yaptırılan bin 500 konutu üyelerine teslim edeceklerini söyleyerek, "Türkiye'de ilk defa hem belediyeler arasında hem de bizim gibi kuruluşlar arasında rekor kırdık" dedi.KESOB Başkanı Ahmet Övüç, göreve geldikleri ilk günlerde üyelerin konut ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek, üyelerin konut ihtiyaçlarını karşılamak için TOKİ işbirliğiyle konut yapmaya başladıklarını söyledi. Oda üyeleri için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Övüç, "Daha önceden TOKİ ile Valilik öncülüğünde 834 konut inşa ettik. Göreve ilk geldiğimizde önümüze çıkan ihtiyaç oldu. Bazı esnaf arkadaşlarımız konutlarının olmadığını, konut ihtiyaçları olduğunu söylemişlerdi. Bizde TOKİ ile irtibata geçerek yazdığımız dilekçeyi verdik. İlk etapta başladığımız 834 dairemizi yaptırdık, teslimat için ufak tefek işleri kaldı. Eksiklikleri gidermede bürokrasiye yenik düştük. Biz bugün anahtarları teslim edecek durumdayız ama mesken ruhsatlarını almadığımız için taşınan arkadaşlarımız elektrik ve doğalgaz aboneliklerini alamıyorlar. Üye arkadaşlarımızın da burada zor duruma düştüklerini biliyoruz. Hem evin aidatını ödüyorlar hem de oturdukları evin kirasını veriyorlar. Bizde burayı biran önce teslim etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Sadece 1 evrak için Ankara'ya gidip geliyorum ki, buradaki arkadaşlarımızın işini hızlandırabilelim. Kısa bir süre içerisinde bu arkadaşlarımızın anahtarlarını teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.İkinci olarak yaptırılan 435 dairelik konutların Cuma günü kat kuralarının çekileceğini hatırlatan Başkan Övüç, "Cuma günü de ikinci etap konutlarımızın kurasını çekeceğiz. Noter kanalıyla kuralarımızı çekeceğiz ve üyelerimizin evlerini belirleyeceğiz. Göreve geldiğimiz günden itibaren Kayseri'de bin 550 kişiyi konut sahibi yaptık. Herkesin evlerinde ağız tadıyla oturmasını temenni ediyorum. Türkiye'de ilk defa hem belediyeler arasında hem de bizim gibi kuruluşlar arasında rekor kırdık. Yaklaşık olarak bin 500 konutu 600 gün esasına göre teslim edeceğiz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ