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Kestane ağacından düşen kişi öldü

Bursa'da Uludağ yamaçlarında çıktığı kestane ağacından düşerek dereye yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.

21.10.2019 20:56Kestane ağacından düşen kişi öldü
Bursa'da Uludağ yamaçlarında çıktığı kestane ağacından düşerek dereye yuvarlanan kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Çukuryayla mevkisine komşusuyla kestane toplamaya giden Hüseyin Öztürk (78), çıktığı ağaçta tutunduğu dal kırılınca eğimli arazide metrelerce yuvarlanarak dereye düştü.
Kayaya çarpması sonucu kafasından yaralanan Öztürk, komşusunun ve çevredekilerin yardımıyla dereden çıkarıldı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, arazinin engebeli olmasından dolayı AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma'dan (NAK) yardım istedi.
Araziden çıkmak için komşusunun yardımıyla bir süre yürüyen Öztürk, daha fazla ilerleyemeyince fenalaşarak yol kenarına yığıldı.
İhbar üzerine bölgeye hareket eden kurtarma ekipleri, yolda doğal gaz hattı döşendiği için araç geçişini sağlayamayınca yürüyerek olay yerine ulaştı.
Yapılan kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Öztürk'ün ölümünün, başına aldığı darbe ve hipotermi nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.
İncelemenin ardından Öztürk'ün cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Hüseyin Öztürk, Uludağ, Bursa, Güncel

Kaynak: AA

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