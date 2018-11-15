Kestane Bu Yıl El Değil, Cep Yakıyor

15 Kasım 2018 Perşembe 14:53



15 Kasım 2018 Perşembe 14:53

Kış mevsiminin vazgeçilmez yiyeceği kestanenin pazar tezgahlarındaki fiyatları cep yakarken bu yıl kilosu 22 liradan satışa sunuluyor.Sokaklarda kurulan tezgahlarda, evlerde soba üzerinde ve fırınlarda pişirilerek damak tatlarını süsleyen kestane, fiyatıyla vatandaşların alım gücünü zayıflatıyor. Geçen yıl kestanenin bu yıla göre daha ucuz olduğunu anlatan Bilecik'teki kestane satıcısı Mustafa Çatpınar "Kestane bize İnegöl'den geliyor. Şu anda kilosu 22 lira. Satışlar biraz durgun, inşallah fiyatı düşer biz de rahatlarız. Fiyatlarının pahalı olmasından dolayı halkın talebi de biraz düşük" dedi. - BİLECİK