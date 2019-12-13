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Kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor

EDİRNE'de, kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin fiyatı, kırmızı eti geride bıraktı.

13.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:48Kestane fiyatı, kırmızı etle yarışıyor

EDİRNE'de, kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin fiyatı, kırmızı eti geride bıraktı. Kaldırımda seyyar satıcıların sattığı kestanenin kilosu 50 liradan satışa sunulurken, fiyatı yüksek bulanlar ancak tadımlık alabiliyor.

'da kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden kestane, çarşı ve caddelere kurulan tezgahlarda satılmaya başlanırken, kilosu 50 lira olması nedeniyle vatandaşlar tarafından tadımlık alınıyor. Hassas terazide tartılarak 100 gramı 5 liraya satılan paketler rağbet görüyor.

Sokakta tezgah açarak, kestane satan Aydoğan Körnez, "Havaların soğumasıyla kestaneye olan ilgi de arttı. Geçenlerde reklamı da olmuş. 4 kestane yiyenin beyin fonksiyonları artıyormuş. Yiyen de beğeniyor. Artık sobalı ev olmayınca kestane de kıymete bindi. İnsanlar nasıl hazırlandığını ve pişirildiğini de soruyor" dedi.

Kestanenin sevilen bir lezzet olduğunu ifade eden vatandaşlar ise pahalı olması nedeniyle gramla alabildiklerini söyledi.



Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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