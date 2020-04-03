Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Kestane ihracatı son 5 yılda yüzde 140 arttı

Türkiye'nin kestane ihracatı, 2015-2019 döneminde yüzde 140 artarak 15 milyon dolardan 36 milyon dolara ulaştı.

03.04.2020 11:28 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:28
Kestane ihracatı son 5 yılda yüzde 140 arttı
Türkiye 'nin kestane ihracatı, 2015-2019 döneminde yüzde 140 artarak 15 milyon dolardan 36 milyon dolara ulaştı.
AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye 2015 yılında 63 bin 750 ton, geçen yıl ise 72 bin 655 ton kestane üretti.
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre ise Türkiye 2015'te 5 bin 700 ton karşılığı 15 milyon dolarlık, 2019'da da 14 bin 300 ton karşılığı 36 milyon dolarlık kestane ihracatı yaptı.
Kestane ihracatının büyük bölümü İtalya 'ya gerçekleştirildi. Geçen yıl toplam ihracatın yaklaşık yüzde 78'ine karşılık gelen 28 milyon dolarlık kestane İtalya'ya satıldı. Bu ülkenin ardından 3 milyon 200 bin dolarla Lübnan ve 1 milyon dolarla Almanya geldi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, kestanenin hasadından paketlenmesi kadar her aşamasının zor olduğunu söyledi.
Türkiye'nin, Çin'den sonra dünyanın en önemli kestane üreticilerinden olduğunu belirten Uçak, Ege Bölgesi'nin de üretimde ilk sırada yer aldığını ifade etti.
Türkiye'deki 3 kestaneden birinin Aydın'da yetiştiğini, kentte yaklaşık 73 bin dekar alanda yılda ortalama 27 bin ton kestane üretimi yapıldığını aktaran Uçak, özellikle ildeki bazı orman köylüsünün kestane satarak evine ekmek götürdüğünü dile getirdi.
- "Hedef katma değerli olarak satmak"
Kestane ihracatında ilk sırada yer alan İtalya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sıkıntılar yaşadığını anımsatan Uçak, şunları kaydetti:
"Türkiye başta olmak üzere tüm dünyanın bu salgından kurtulmasını temenni ediyoruz. İtalya'ya ihraç ettiğimiz ürünler ağırlıklı gıda sanayisinde kullanılıyor. Bu süreçten sonra diğer ürünlerde olduğu gibi kestane ihracatının da hızlı toparlanacağını düşünüyoruz. Hızlı toparlanmanın yanında ürünlerimizi katma değerli olarak ihraç etme gayretinde olacağız."
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

BDDK’dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Sakın bu oyuna gelmeyin Ekonomi
BDDK'dan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı! Sakın bu oyuna gelmeyin
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Ekonomi
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Açılışını Erdoğan ve Putin’in yaptığı TürkAkım’dan Avrupa’ya 1,3 milyar m³ gaz taşındı Ekonomi
Açılışını Erdoğan ve Putin'in yaptığı TürkAkım'dan Avrupa'ya 1,3 milyar m³ gaz taşındı
TÜİK verilerine göre, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu Ekonomi
TÜİK verilerine göre, fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Ekonomi
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Ekonomi
Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

12:32: UİB’in mart ayındaki kaybı yüzde 28,32 oldu - Ekonomi 12:31: Yardım paraları evlerde ödenmeye başlandı - Ekonomi 12:27: “En büyük mücadeleyi altı sektör verecek” - Ekonomi 12:25: Eczacıbaşı'dan Covid-19 ile mücadeleye 10 milyon lira kaynak - Ekonomi 12:18: TEPAV Perakende Güven Endeksi Mart'ta 7.1 puan düştü - Ekonomi 11:54: Son dakika: Bakan Varank: Koronavirüse yönelik desteklenen 14 projenin maliyeti 18 milyon lira - Ekonomi 11:44: BDDK, kurumun adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı: İtibar etmeyin - Ekonomi 11:08: TürkAkım'dan Avrupa'ya ilk çeyrekte 1,3 milyar metreküp gaz taşındı - Ekonomi 10:40: Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Ekonomi 10:32: TÜİK verilerine göre, Mart ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu - Ekonomi 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber