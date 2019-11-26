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Kestane kırmızı eti solladı

Adana'da, soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu.

26.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:00Kestane kırmızı eti solladı
'da, soğuk havaların vazgeçilmez sokak tatları arasında bulunan kestane kebap tezgahları kuruldu. Çiği 15 liradan satılan kestane, pişmiş olarak 60 liradan satılıyor. Kestane kebabın fiyatı, kilosu 50 liradan satılan kırmızı eti geçti.
Sokak tezgahlarında satılmaya başlanan kebap kestanenin fiyatı cep yakıyor. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerinden olan çiğ kestane 15 liradan, pişmiş kestane ise kilosu 60 liradan satılıyor. Aradaki uçurum fiyat farkından dolayı ise vatandaşlar kestaneyi çiğ alıp evlerinde pişirerek yemeyi tercih ediyor.
SATIŞLAR AZ
Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde toptancılık yapan Ekrem Öztürk, satışların bu yıl düşük olduğunu belirterek, "5 liradan 15 liraya kadar kestane var. Boyutlarına göre fiyatları değişiyor. Aydın ve Bursa'dan geliyor kestaneler. Satışlarımız ağır gidiyor. Piyasa durgun biraz. Kestane Eylül ayında satışa çıkıyor Nisan ayına kadar devam ediyor. Hava daha sıcak, kış gelmedi. Geçen yıl bu mevsimlerde kar vardı. Şimdi yüksek kesimlerde bile kar yok. Sobalar tam yandığında satışlar artar" dedi.
LÜKS ÇEREZ
Kentte seyyar tezgahta uzun yıllardır kestane satan Hüseyin Kavuncuoğlu da, havaların soğuduğu zamanlarda satışların arttığını ifade ederek, "Şuanda 60 liradan satıyoruz. Alımlar normal. Havaların soğumasını bekliyoruz. Kışın insanlar için bir çerez bu. Lüks bir çerez ancak. Her insanın gelip pişmiş olarak değil de çiğ olarak aldığı da oluyor. Biz çiğ olarak 30 liraya satıyoruz. Pişirince de 60 liradan satıyoruz. Gelen vatandaşlar 250 gram ile 500 gram arasında satın alıyor. Mart ayına kadar kestane tezgahlarda satılır" şeklinde konuştu.
GAYET LEZİZ
Tezgahta kestane yiyen Mustafa Gürbüz isimli vatandaş ise, "Gayet lezzetli kestane. Aileme göre aldığımda yarım kilogram ile 1 kilogram alıyorum. Pişmiş aldığımda aileme 250 gram alıyorum ama genelde kendim evde pişiriyorum. Biz kebap ile meşhuruz ama bu da bizim kestane kebabımız. Her türlü şifa kaynağı. Besin değeri yüksek. Herkese tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
(Umutcan İşledici - Serhat Dumandağ/İHA)

Vedat Dalokay, Ekrem Öztürk, Adana, Güncel

Kaynak: İHA

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