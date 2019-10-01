Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kestane toplamaya giderken uçurumdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplamaya giden 3 kişi uçurumdan düştü.

01.10.2019 14:28Kestane toplamaya giderken uçurumdan düştüler: 1 ölü, 1 yaralı, 1 kayıp
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplamaya giden 3 kişi uçurumdan düştü. İlk belirlemelere göre, uçuruma düşen 3 kişiden 1'i öldü. 1 kişinin yaralandığı olayda 1 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

Olay, Kocaali ilçesi Şerbetpınarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 kişi kestane toplamak için arazi tipi bir araçla ormanlık alana geldi. Burada yollarına yaya olarak devam etmek isteyen 3 kişi ormanlık alanda kestane toplamaya çıktı. Kestane toplamak isteyen 3 kişi uçuruma düştü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından düştüğü yerden yaralı olarak kurtarılan Y.E., ilk müdahalenin ardından Karasu Devlet Hastanesine kaldırdı. Düşme sonucu 54 yaşındaki Sadettin Karahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. A.K. isimli şahıs ise kayboldu. AFAD ekipleri olay yerinde arama çalışmalarını sürdürüyor. - SAKARYA

Sakarya, Kocaali, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:33 Şişli'de insanlık ölmemiş dedirten görüntü
18:29 Yüzmek için girdiği barajda boğuldu
18:28 Avcılar'da belediye binasında bir kadın deprem oldu sanıp camdan atlamaya kalkıştı
18:26 Kameralarla korunan sahte içki imalathanesine operasyon
18:21 Oltalama ile 120 bin TL transfer eden sanal dolandırıcılar yakalandı
18:19 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan'ı yaraladığı iddia edilen nişanlısına ilk celsede tahliye
18:13 Çerkezköy'de Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı