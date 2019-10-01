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Kestane toplarken uçuruma yuvarlandılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplamak için ormanlık alana giden ve uçuruma yuvarlanan baba hayatını kaybetti, bir oğlu yaralı kurtarıldı, kaybolan diğer oğlunu arama çalışması başlatıldı.

01.10.2019 13:34Kestane toplarken uçuruma yuvarlandılar
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplamak için ormanlık alana giden ve uçuruma yuvarlanan baba hayatını kaybetti, bir oğlu yaralı kurtarıldı, kaybolan diğer oğlunu arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, baba Saadettin K. (54), oğulları Y.E.K ve A.K. (15) ile Şerbetpınarı mevkisinde kestane toplamak amacıyla ormanlık alanda dolaşmaya başladı.
Bu sırada baba ve 2 oğlu, uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, baba Saadettin K'nin (54) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı olarak bulunduğu yerden çıkartılan Y.E.K. ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, yaralı Y.E.K'nin beyanı üzerine kayıp A.K'yi arama çalışması başlattı.
Düştüğü yerin dere yatağı olması nedeniyle henüz bulunamayan A.K'yi arama çalışması için olay yerine AFAD ekipleri de gönderildi.

Jandarma, Kocaali, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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