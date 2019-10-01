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Kestane toplarken uçuruma yuvarlandılar

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplamak için ormanlık alana giden ve uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti, oğlu yaralı kurtarıldı, kaybolduğu sanılan bir kişi ise başka bir bölgede kestane toplarken bulundu.

01.10.2019 15:44Kestane toplarken uçuruma yuvarlandılar
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kestane toplamak için ormanlık alana giden ve uçuruma yuvarlanan kişi hayatını kaybetti, oğlu yaralı kurtarıldı, kaybolduğu sanılan bir kişi ise başka bir bölgede kestane toplarken bulundu.
Alınan bilgiye göre, baba Sadettin K. (54), oğlu Y.E.K. (14) ve A.A. Şerbetpınarı mevkisinde kestane toplamak amacıyla ormanlık alanda dolaşmaya başladı.
Bu sırada baba ve oğlu, henüz belirlenemeyen bir nedenle uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, baba Sadettin K'nin (54) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralı olarak bulunduğu yerden çıkartılan Y.E.K. ambulansla Karasu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, yaralı Y.E.K'nin beyanı üzerine kayıp A.A'yı arama çalışması başlattı.
Düştüğü yerin dere yatağı olması nedeniyle A.A'yı bulmak için olay yerine AFAD ekipleri de gönderildi.
Ekiplerin çalışması sonucu A.A'nın uçurumdan düşmediği, başka bir bölgede kestane toplarken bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, Kocaali, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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