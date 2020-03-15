Kestel Belediyesi ekipleri toplu yaşam alanlarını dezenfekte etti
Kestel Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler kapsamında okul, cami, park, otobüs durakları, toplu taşıma araçları ve resmi kurumlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
15.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:14
Kestel Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili önlemler kapsamında okul, cami, park, otobüs durakları, toplu taşıma araçları ve resmi kurumlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İlçemizin tamamında önlemlerimizi aldık. Mart ayı içinde yapmayı planladığımız tüm etkinliklerimizi iptal ettik. İlçemizdeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları, sokaklarımızda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Yine aynı şekilde zabıta ekiplerimiz, ilçemizde bulunan market, dükkan ve mağazalarda denetim yaparak, virüsü fırsata çevirmeye çalışan işletmelere göz açtırmıyor. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin ve hükümetimizin tüm kurumları, koronavirüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri almış, gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bizler de yerel yönetimler olarak, halkımızın sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz."
Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler de özellikle temizlik ve dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu yönündeki şikayetler üzerine denetimlerini sıklaştırdı.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"İlçemizin tamamında önlemlerimizi aldık. Mart ayı içinde yapmayı planladığımız tüm etkinliklerimizi iptal ettik. İlçemizdeki ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmaları, sokaklarımızda ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Yine aynı şekilde zabıta ekiplerimiz, ilçemizde bulunan market, dükkan ve mağazalarda denetim yaparak, virüsü fırsata çevirmeye çalışan işletmelere göz açtırmıyor. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, devletimizin ve hükümetimizin tüm kurumları, koronavirüs salgınına karşı gereken tüm önlemleri almış, gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bizler de yerel yönetimler olarak, halkımızın sağlığının korunması ve sürdürülmesi noktasında üzerimize düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyoruz."
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Kaynak: AA
Etiketler : Kestel Belediyesi, Kestel, Güncel
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