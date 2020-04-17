Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Kestel Belediyesi'nden 'Online' halk günü

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü Etkinliği'ne korona virüs salgını nedeniyle, Online olarak sosyal medya hesabından devam ediyor.

17.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:20
Kestel Belediyesi'nden 'Online' halk günü
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü Etkinliği'ne korona virüs salgını nedeniyle, Online olarak sosyal medya hesabından devam ediyor.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, her Cuma günü geleneksel olarak vatandaşlarla bir araya geldiği Halk Günü Etkinliği'ne, korona virüs salgını nedeniyle Online olarak sosyal medya hesabından devam ediyor. Başkan Tanır, kendisiyle görüşmek için randevu alan vatandaşlar ile görüntülü konuşup, vatandaşların isteklerini dinleyerek, sorularını yanıtlıyor. Konuya ilişkin konuşan Başkan Önder Tanır, "korona virüs salgını sebebiyle bildiğimiz gibi bir çok vatandaşımız evlerine kapandı. Bizde hemşehrilerimiz ile görüşerek, isteklerini, sıkıntılarını dinlediğimiz halk günlerine üzülerek ara vermiştik. Ancak bu ayrılık hiç birimize iyi gelmedi ve halk günlerine online olarak devam etme kararı aldık. Artık hemşehrilerimiz ile internet üzerinden yüz yüze görüşerek onların dertlerini dinlemeye, çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bu uygulamayla, vatandaşlarımızın bir nebze olsa sıkıntılarını gidereceğiz." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Önder Tanır, Kestel, Tanır, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Şallı’nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Haberler
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Haberler
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars’ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
Avrupa’nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler Haberler
Avrupa'nın göbeğinde koronadan ölen kişiyi fırına verdiler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste Haberler
Bakanlık, halkın sağlığıyla oynayan 45 firmayı ifşa etti! İşte isim isim tam liste
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
12 Aralık’ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail’i uyardı Haberler
12 Aralık'ta ortaya çıkan virüs için çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
Haberler ›› Güncel ››Kestel Belediyesi'nden 'Online' halk günü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:51: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Haber 02:50: Şanlıurfa'da yasak sonrası cadde ve sokaklar boş kaldı - Haber 02:50: Libya'da hükümet güçleri Trablus'un batısındaki Hafter milislerini bombaladı - Haber 02:47: Sokağa çıkma kısıtlaması sonrası sokaklar boş kaldı - Haber 02:46: Arnavutköy'de bir markete EYP atıldı - Haber 00:29: Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu - Haber 00:00: Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum - Magazin 00:00: Son Dakika: Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı - Haber 22:43: Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı - Magazin 19:31: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 150 bini aştı - Haber 19:18: Son Dakika: İtalya'da 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 575 kişi hayatını kaybetti. - Haberler