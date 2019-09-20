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Kestel'de Kültür ve Sanat Festivali

Kestel'de Kültür ve Sanat FestivaliBURSA - Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı yapıldı.

20.09.2019 22:20
Kestel'de Kültür ve Sanat Festivali
BURSA - Kestel Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün sürecek Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışı yapıldı.
Kestel Belediyesi tarafından, Aile Parkı'nda Kültür ve Sanat Festivali düzenleniyor. 3 gün sürecek olan festivalde birbirinden farklı programlar yer alacak. Meydanda açılan stantlarda ulusal ve yerel ürünler tanıtılıp, vatandaşların satışına sunulacak. Ayrıca yerel kültürlerin tanıtıldığı, halk oyunları, tiyatro gösterileri ve konserler ile Kestel'de festival 3 gün boyunca dolu dolu yaşanacak. Çocuklar için uçurtma şenlikleri, çocuk tiyatroları ve bilim şenlikleri gibi eğlenip, bilgi edinecekleri etkinlikler yer alacak.
Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, "Yerel kültürlerimizin tanıtıldığı, folklor, tiyatro gösterileri, konserler, yerel ve ulusal ürünlerimizin yer aldığı festivalimize herkesi bekliyoruz. 3 gün boyunca doya doya eğlenecekler. Hem Kestel'imizi tanıyacaklar, hem de aile güzel gün geçirecekler. Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. Çocuklar için de eğlenceli etkinliklerin olacağını ifade eden Tanır, "Çocuklar için uçurtma şenliğimiz başta olmak üzere, tiyatromuz, bilim şenliğimiz gibi etkinlikler olacak. Çocuklarımız burada eğlenip, bilgi edinecekler. Ayrıca yerel ve ulusal sanatçılarımız festivalde ağırlayacağız. Tüm hemşehrilerimizle sanatçılarımızı buluşturacağız" diye konuştu.
Konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, organizasyon sorumlusu İsmail Tiftik ve protokol üyeleri stantları gezdi.
Kestel'de Kültür ve Sanat Festivali

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Kaynak: İHA

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