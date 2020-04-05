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Kestel'de pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri

Korona virüs ile mücadele tedbirlerini arttıran Kestel Belediyesi, ilçede kurulan semt pazarlarında vatandaşlara ve esnafa maske ile eldiven dağıttı.

05.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:32
Kestel'de pazar yerlerinde korona virüs tedbirleri
Korona virüs ile mücadele tedbirlerini arttıran Kestel Belediyesi, ilçede kurulan semt pazarlarında vatandaşlara ve esnafa maske ile eldiven dağıttı. Öte yandan zabıta ekipleri, sosyal mesafe, hijyen kuralları ve fahiş fiyat artışına karşı denetim yaptı.

İlçenin her noktasında dezenfekte işlemlerine periyodik olarak devam eden Kestel Belediyesi, semt pazarlarında da tedbirlerini artırdı. Pazar yerlerinin girişlerine kontrol noktası oluşturan belediye ekipleri, vatandaşlara ve esnafa maske ile eldiven dağıtarak, korona virüs tedbirleri konusunda bilgilendirdi. Ayrıca zabıta ekipleri, tezgahlar arasındaki mesafenin 3 metre olması, hijyen kuralları ve fahiş fiyat artışlarına yönelik denetim yaptı. Kontrollerini titizlikle yürüten ekipler, vatandaşları ve esnafı, temizlik kuralları ve sosyal mesafenin korunması hususunda ikaz etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kestel Belediyesi, Zabıta, Güncel
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