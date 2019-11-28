Kestel Devlet Hastanesi'nde 100 binin üzerinde poliklinik hizmeti verildi!

Kestel girişi Ankara yolu üzerinde yaklaşık 23 bin metrekare alana inşa edilen ve yoğun bakım dâhil 150 yatak kapasitesine sahip Kestel Devlet Hastanesi, yalnızca Kestellilerin değil Yıldırım'ın doğusu ve Gürsu'da yaşayan vatandaşların da sağlık ihtiyacını karşılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, hastanenin Bursa için stratejik açıdan oldukça önemli bir konumda yer aldığını belirtti. Hastanenin kentin doğusundaki hasta yükünü önemli ölçüde hafiflettiğini dile getiren Dr. Akan, "Yaklaşık 8 aylık süreçte 100 binin üstünde poliklinik hizmeti verildiğini ve bine yakın ameliyat gerçekleştirildiğini görüyoruz. Hastanemize poliklinik hizmeti için başvuran vatandaşlarımız her geçen artarken hali hazırda günlük binin üzerinde poliklinik gerçekleştirilmektedir. Yine acil sağlık hizmeti hastanemize günlük ortalama 800'ün üzerinde acil başvuru yapılmaktadır" dedi.

DOĞUM HİZMETİ BAŞLADI

Hastanede yakın süreç içerisinde doğum servisinin de hizmete girdiğinin altını çizen Dr. Akan, "Ayrıca hali hazırda hizmet veren 6 yataklı 1. seviye yoğun bakım ünitesinin yanında 8+2 yataklı 2. seviye yoğun bakım ünitemiz de yakın süreç içerisinde hizmete girecek. Yine c-d grubu olan fizik tedavi ünitesi a-b grubuna yükselecek. Hastanemizin vatandaşlarımıza maksimum seviyede hizmet vermesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu.