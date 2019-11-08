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Kestel Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği dünyaya geldi

Kestel Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği dünyaya geldiBURSA - Kestel Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği dünyaya geldi.

08.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:35
Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği dünyaya geldi
BURSA - Kestel Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği dünyaya geldi.
Kestel Devlet Hastanesi'nde ilk bebek heyecanı yaşandı. Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Belediye Başkanı Önder Tanır, gözlerini dünyaya yeni açan bebeği ve ailesini ziyaret etti. Kaymakam ve belediye başkanı, Omar ailesinin yeni ferdine altın takarak tebriklerini iletti. Bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşayan Bahar ve Ayhan Omar çifti, "Allah bu hastaneyi yapanlardan, yaptıranlardan razı olsun. Sağ olsunlar bütün çalışanlar bize yardımcı oldu" dedi.
Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya, "Hastanemiz yakın bir zamanda hizmete girdi. Bölümlerinin de yapılanması hızla devam ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İlk bebek doğumu için buraya geldik. Başkanımız ile birlikte hediyelerimizi takdim ettik. Vatandaşımıza güzel hizmetler vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Önder Tanır, "Hastanemiz faaliyete başladığı günden bugüne eksiklerini tamamlamaya çalışmaktadır. Bugün de yeni hizmete giren kadın doğum ünitemizde bebeğimiz dünyaya geldi. Biz de ailemizi ziyaret ettik. İnşallah bundan sonra doğumlarımızı da ilçemizde yapabileceğiz" diye konuştu.
Kestel Devlet Hastanesi'nin ilk bebeği dünyaya geldi

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Kaynak: İHA


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