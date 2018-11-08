Kestel Sağlıklı Suya Kavuştu

Yapılan yatırımla birlikte Orhaniye-Saitabat kaynağından elde edilen sular tesiste toplanacak ve içme suyu özelliği kazandırılarak Kestel halkının kullanımına sunulacak.

Kestel Paket Suyu Arıtma Tesisleri'nin açılışına; Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Kestel Kaymakamı İskender Yönden, İlçe Belediye Başkanı Yener Acar ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Bayrak ile davetliler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, törende yaptığı konuşmada, Bursa'da hem su hem çevre konularında önemli çalışmaları hayata geçirerek, her anlamda sağlıklı bir şehir inşa etmeye çalıştıklarını vurguladı. BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün önemli yatırımlarla kentin susuzluğa maruz kalmaması için çalıştığını, içme suyu-yağmursuyu ve kanalizasyon çalışmalarının yanında arıtma tesisleri ile de suyu ıslah ederek halkın kullanımına sunduğunu ifade eden Yıldız, "Altyapı çalışmaları kapsamında önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Son bir yılda 374 kilometrelik içme suyu, 165 kilometrelik kanalizasyon ve 87 kilometrelik yağmursuyu hatları ile 59 kilometrelik dere ıslahı ve 38 adet su deposunu Bursa'ya kazandırdık. Yaptığımız tüm bu faaliyetlerin bize maliyeti 350 milyon TL oldu" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, Kestel ve Bursa halkı için hizmete alınan paket içme suyu tesislerinin hayırlı olmasını diledi. Tesisin su ihtiyacının Orhaniye-Saitabat açık kaynak suyundan karşılandığını, kaynaktan alınan suya içme özelliği kazandırılarak Kestelli vatandaşların evlerine verileceğini belirten Yıldız, "Tesisimiz, isale hattından alınan ham suyu arıtma işleminden geçirerek, saniyede 120 litre-saatte 432 metreküp kapasiteyle arıtma yapmaktadır. 14 bin 500 metrekarelik alanda kurulan tesisimizin yatırım maliyeti 2.5 milyon TL'dir ve 61 bin kişiye hizmet verecektir" diye konuştu.

Kestel Kaymakamı İskender Yönden de yaklaşık 1 yıldır ilçede görev yaptığını belirterek, burada açılıştan açılışa koşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Kaymakam Yönden, tesisin hayırlı olması dileğinde bulundu.

İlçe Belediye Başkanı Yener Acar da konuşmasında, 10 yıllık hayalinin gerçekleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Çeşitli su firmalarının kullandığı kaynaktan su alıp halka dağıtmanın 2004 yılından beri hayali olduğunu dile getiren Yener, "Zamanında söz vermiştik. 'Kestel halkı da bu kaynaktan su alıp içecek' diye. Yıllar sonra bu düşümüz gerçekleşti. Büyükşehir Belediyemize, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.