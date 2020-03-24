Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Yaşam ››Kestelbelediyespor'lu çocuklardan 'Evinde Kal' çağrısına videolu destek - Haberler

Kestelbelediyespor'lu çocuklardan 'Evinde Kal' çağrısına videolu destek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Korona virüs'e karşı 'Evinde Kal' paylaşımına, Kestel Belediyespor'lu çocuklardan ve antrenörlerden videolu destek geldi.

24.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:58
Kestelbelediyespor'lu çocuklardan 'Evinde Kal' çağrısına videolu destek
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Korona virüs'e karşı 'Evinde Kal' paylaşımına, Kestel Belediyespor'lu çocuklardan ve antrenörlerden videolu destek geldi. 'SağlığınİçinEvindeKal' başlığıyla sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni aldı.

Dünyayı olduğu gibi Türkiye 'yi de etkileyen Koronavirüs salgını sonrası tüm vatandaşlara yetkililer tarafından mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın ve evde kalın çağrısı yapılmıştı. Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk'un da Korona virüse karşı 'Evinde Kal' paylaşımı yapmasıyla, sosyal medyada video akımı başladı. Kestel Belediyespor'lu çocuklar ve antrenörler de bu akıma destek verdi. Onlarca sporcu, 'SağlığınİçinEvindeKal' adlı video çekip, sosyal medyada yayınladı. Evinde basketbol, futbol ve masa tenisi oynayıp jimnastik yapan sporcuların yer aldığı video, kısa sürede büyük beğeni toplarken çok sayıda tıklandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Türkiye, Kestel, Yaşam

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Yaşam Manşet

Haberler

Son Dakika Yaşam Haberleri

11:54 - Arkadaşı ile plan yapıp eski karısını boğarak öldüren zanlı yakalandı - Haberler 11:54 - Bu odadan geçenin üzerindeki virüsler ölüyor - Haberler 11:54 - GETHAM'dan sağlık sektörüne destek - Haberler 11:52 - Koronavirüse karşı ruh sağlığınızı korumak için bu uyarılara dikkat - Haberler 11:52 - KKTC'de ana haber spikerinin ağzına sinek kaçtı - Haberler 11:21 - En yetkili isim korkutan istatistiği açıkladı: 67 günde ulaşılan vaka sayısına 4 gün içinde ulaşıldı - Haberler 11:18 - AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti - Haberler 11:17 - Yaşlı vatandaşa saygısızlık yaparak tepki toplayan şahsın, "Evde kal" çağrısına rağmen sokakta gezdiği ortaya çıktı - Haberler 11:12 - Binali Yıldırım'ın acı günü! Kayınvalidesi hayatını kaybetti - Haberler 10:59 - Dünyadaki toplam ölü sayısının yüzde 50'sinden fazlası iki Avrupa ülkesinde yaşandı - Haberler 10:48 - Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi 10:38 - İspanya'da sokağa inen asker, yaşlıları evlerinde ölü buluyor
Loading