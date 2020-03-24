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Kestelli çocuklardan "Evinde kal" videosu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un koronavirüs'e karşı 'Evinde Kal' paylaşımına, Kestel Belediyesporlu çocuklardan ve antrenörlerden videolu destek geldi.

24.03.2020 09:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:28
Kestelli çocuklardan
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un koronavirüs'e karşı 'Evinde Kal' paylaşımına, Kestel Belediyesporlu çocuklardan ve antrenörlerden videolu destek geldi. 'SağlığınİçinEvindeKal' başlığıyla sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni aldı.

Dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs salgını sonrası tüm vatandaşlara yetkililer tarafından mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın ve evde kalın çağrısı yapılmıştı. Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk'un da Koronavirüse karşı 'Evinde Kal' paylaşımı yapmasıyla, sosyal medyada video akımı başladı. Kestel Belediyesporlu çocuklar ve antrenörler de bu akıma destek verdi. Onlarca sporcu, 'SağlığınİçinEvindeKal' adlı video çekip, sosyal medyada yayınladı. Evinde basketbol, futbol ve masa tenisi oynayıp jimnastik yapan sporcuların yer aldığı video, kısa sürede büyük beğeni toplarken çok sayıda tıklandı. - BURSA
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Kaynak: İHA

Etiketler : Ziya Selçuk, Koronavirüs, Kestel, Güncel

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