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Kestiği ağaç üzerine devrilen adam öldü

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

08.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:25
Kestiği ağaç üzerine devrilen adam öldü
Kastamonu 'nun Daday ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Sorkun köyünde yaşayan ikamet eden 40 yaşındaki Rasim Yaman, kendisine ait bahçedeki kavakları kestiği sırada kavak ağacı üzerine devrildi. Ağır yaralanan Rasim Yaman, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yaman, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yaman, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaman'ın cenazesi, hastanenin morguna kaldırıldı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Sorkun, Daday, Güncel
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