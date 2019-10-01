Haberler » Güncel » Haber

Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi, ağır yaralandı

ADANA'nın Feke ilçesinde Hikmet Baykal (40), ormanlık alanda kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

01.10.2019 00:17Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi, ağır yaralandı
ADANA'nın Feke ilçesinde Hikmet Baykal (40), ormanlık alanda kestiği çam ağacının üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, kırsal Çadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Feke Orman İşletme Şefliği'nin izniyle kesim yapan Baykal'ın üzerine çam ağacı devrildi. Ağacın altında kalan Baykal'ı gören yanındakiler, durumu sağlık, jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye erlerinin yoğun çabası sonucunda ağacın altından çıkartılan Baykal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Baykal, buradan da Kozan İsmet Atlı Stadı'na gelen helikopter ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.



Devlet Hastanesi, Kozan, Adana, Feke, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
04:09 Karavan, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
04:08 Tır'ın çarptığı yaşlı adam öldü
04:07 Kütahya'da manevra yapan tren, çöp kamyonuna çarptı: 3 yaralı
04:06 İki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
04:05 Define ararken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti
02:12 Libya'da UMH, BAE'yi Sirte'yi vurmakla suçladı
01:54 "Ukrayna görüşmesine ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da katıldı" iddiası