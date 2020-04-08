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Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Daday ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

08.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:58
Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti
Kastamonu 'nun Daday ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Sorkun köyünde ikamet eden Rasim Yaman'ın (40), kendisine ait bahçede kestiği kavak ağacı üzerine devrildi.
112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırılan Yaman, buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaman, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Sorkun, Daday, Güncel
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