Haberler» 3. Sayfa» Haber

Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

23.08.2019 19:55 Kestiği ağacın altında kalan adam hayatını kaybetti
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir kişi, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 13.00 sıralarında Kuyumcullu Mahallesi'nde meydana geldi. Orman kesim işinde çalışan Ömer İskender (44), Kuyumcullu Mahallesi'nde orman kesim ihalesini kazanan firma tarafından belirlenerek işaretlenen ağaçları kestiği esnada bir ağaç üzerine devrildi. Olayı gören arkadaşları bir yandan sağlık ekiplerine haber verirken bir yandan da üç çocuk babası İskender'in yardımına koştu. Ağacın altından güçlükle çıkarılan İskender'in, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

İskender, Sakarya, Karasu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:21   Malkara'da uyuşturucu yakalandı
20:20   Sakarya'da 4 bin 783 adet ecstasy hap ele geçirildi
20:14   Tekerlekli sandalye ile adliyeye sevk edilen şahıs serbest bırakıldı
20:10   Tekirdağ'da orman yangını
20:10   Malkara'da yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı
20:08   Ambulansla çarpışan otomobil devrildi: 1 yaralı
20:02   Ardahan Şeytan Kalesi'nde mera yangını