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Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4 gündür kayıp olan 55 yaşındaki adam, ormanda kestiği tomrukların altında bulundu.

11.08.2019 23:58
Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4 gündür kayıp olarak 55 yaşındaki adam odun kesmek için gittiği ormanlık alanda tomrukların altında bulundu.

ORMANA ODUN KESMEK İÇİN GİTTİĞİ ANLAŞILDI

Edinilen bilgilere göre, olay Acıpayam ilçesi Gölcük Mahallesi'nde meydana geldi. 4 gün önce evinden çıkan ancak geri dönmeyen Mevlüt Bağ için jandarma tarafından aramam çalışması başlatıldı. Aramalar bugün sonuç verirken Bağ'ın cansız bedeni ormanlık alanda tomrukların altında bulundu. Bağ'ın ormana odun kesmek için gittiği anlaşılırken, olay yerinde yapılan ilk incelemelerde ise kestiği ağacın altında kaldığı anlaşıldı.

CANSIZ BEDEN ÇOBANLAR TARAFINDAN BULUNDU

Yapılan incelemelerinden ardından Bağ'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bağ'ın cesedinin yerini ise koyun otlatmak için Değirmendere Mahallesi Tuz Deresi mevkiine giden çobanların çevreye yayılan kokudan şüphelenerek buldukları öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kestiği ağacın altında kalan adamın cansız bedeni 4 gün sonra bulundu

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Kaynak: İHA

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